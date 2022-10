Malore al volante per Lorenzo Toffolini, addio all’ex team manager dell’Udinese (Di martedì 4 ottobre 2022) Un Malore al volante e l’auto che finisce fuori strada: è morto così Lorenzo Toffolini, ex team manager dell’Udinese Calcio nei primi anni Duemila. Il 65enne ha perso il controllo della vettura nella zona di Ciconicco di Fagagna, vicino a Udine: un’ambulanza che transitava nella zona ha notato l’auto a margine della carreggiata e i sanitari hanno tentato per 50 minuti di rianimarlo. Nel frattempo sul posto sono giunte un’automedica da Udine e un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Le manovre di rianimazione sono continuate, in ambulanza con medico a bordo, fino all’arrivo in pronto soccorso, in ospedale, dove Toffolini è deceduto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 ottobre 2022) Unale l’auto che finisce fuori strada: è morto così, exCalcio nei primi anni Duemila. Il 65enne ha perso il controllo della vettura nella zona di Ciconicco di Fagagna, vicino a Udine: un’ambulanza che transitava nella zona ha notato l’auto a margine della carreggiata e i sanitari hanno tentato per 50 minuti di rianimarlo. Nel frattempo sul posto sono giunte un’automedica da Udine e un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Le manovre di rianimazione sono continuate, in ambulanza con medico a bordo, fino all’arrivo in pronto soccorso, in ospedale, doveè deceduto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SportRepubblica : Malore al volante, auto fuori strada: morto Lorenzo Toffolini, ex team manager dell'Udinese [aggiornamento delle 14… - nordest24 : Malore al volante: morto Lorenzo Toffolini, ex dirigente dell'Udinese ?? AGGIORNAMENTO | Morto Toffolini, storico d… - IlFriuli : Malore al volante, nulla da fare per un 65enne. La tragedia questa mattina nella zona di Ciconicco, a Fagagna. Inut… - nordest24 : Malore al volante dell'auto, esce fuori strada: deceduto poco dopo +++ Rianimato per 50 minuti purtroppo senza esi… -