Indagine sui Matarrese: crack di 3 società, buco da 10 mln (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono tre le società della Famiglia Matarrese per le quali la Procura di Bari ha in corso indagini per bancarotta fradolenta per distrazione e dissipazione: la Icon srl, la holding Finba spa e la Betonimpianti srl. L'ammontare del crack è ampiamente superiore ai 10 milioni di euro. Otto gli indagati e 23 le perquisizioni eseguite L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

