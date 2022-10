Il Nobel per la Fisica agli apripista delle applicazioni della fisica quantistica (Di martedì 4 ottobre 2022) Il francese Alain Aspect, l'americano John F. Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger hanno ricevuto il Nobel per la fisica 2022 per avere gettato le basi del futuro dell'informazione e delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Il francese Alain Aspect, l'americano John F. Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger hanno ricevuto ilper la2022 per avere gettato le basi del futuro dell'informazione e...

Agenzia_Ansa : Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato allo svedese Svante Paabo, 67 anni, per le sue scoperte sul genoma… - ilpost : Il Nobel per la Medicina è stato assegnato al biologo svedese Svante Pääbo, «per le sue scoperte sul genoma degli o… - Agenzia_Ansa : Il Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato a Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, pionieri dell'info… - robgere : RT @johnnypalomba: Nobel per la fisica a Anton, Alain e John, una vita divisa tra campus e pulizie domestiche. Chi sono i tre ragazzi pazzi… - hxc_matty : Premio Nobel per la pace subito... -