Elezioni | De Luca jr | “Piena sintonia con il sindaco Manfredi”

"Piena sintonia, totale condivisione di impegni e massima collaborazione per una politica di rilancio vero del Mezzogiorno. Con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, stamattina, abbiamo avuto un incontro cordiale e costruttivo, nel quale abbiamo messo sul tavolo il lavoro da portare avanti a sostegno del Sud e del Paese intero. Dal rispetto del Patto per Napoli, al rafforzamento delle Zone economiche speciali, dall'opposizione rispetto a progetti di Autonomia differenziata che spaccherebbero in due l'Italia ai danni dei cittadini meridionali, all'uso effettivo e celere delle risorse previste dal Pnrr per lo sviluppo del Mezzogiorno. Che può essere il vero volano economico dell'Italia e non essere relegato a fanalino di coda del Paese". Così Piero De Luca, deputato del Partito Democratico.

