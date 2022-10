Basket, Champions League 2022-2023: Reggio Emilia e Sassari vanno a caccia del pass per gli ottavi di finale (Di martedì 4 ottobre 2022) È cominciata ieri con tre partite (hanno vinto l’Hapoel Holon, il Peristeri e l’Hapoel Gerusalemme) la Champions League 2022-2023 di Basket. In questa competizione giocheranno per l’Italia Reggio Emilia e Sassari, squadre che hanno come obiettivo la qualificazione alla seconda fase del torneo. L’Unahotels Reggio Emilia è stata inserita nel gruppo B insieme al Telekom Baskets Bonn, all’AEK e al Pinar Karsiyaka. Considerando le avversarie, per i ragazzi di Massimiliano Menetti non sarà facile conquistare il pass per il turno successivo, ma neanche impossibile (ricordiamo che soltanto la prima di ogni girone si qualificherà direttamente agli ottavi di ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) È cominciata ieri con tre partite (hanno vinto l’Hapoel Holon, il Peristeri e l’Hapoel Gerusalemme) ladi. In questa competizione giocheranno per l’Italia, squadre che hanno come obiettivo la qualificazione alla seconda fase del torneo. L’Unahotelsè stata inserita nel gruppo B insieme al Telekoms Bonn, all’AEK e al Pinar Karsiyaka. Considerando le avversarie, per i ragazzi di Massimiliano Menetti non sarà facile conquistare ilper il turno successivo, ma neanche impossibile (ricordiamo che soltanto la prima di ogni girone si qualificherà direttamente aglidi ...

