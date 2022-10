Basaksehir, Ozil si è operato alla schiena: fuori tre mesi (Di martedì 4 ottobre 2022) Non sarà presente Mesut Ozil nel ritorno di Conference League contro la Fiorentina, in programma al Franchi il prossimo 27 ottobre. Il trequartista del Basaksehir è andato sotto i ferri nella speranza di risolvere i problemi alla schiena. “L’intervento è andato bene. Farò tutto il possibile per tornare in campo al più presto”, ha dichiarato l’ex calciatore di Real Madrid e Arsenal, che dovrà stare fermo circa tre mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Non sarà presente Mesutnel ritorno di Conference League contro la Fiorentina, in programma al Franchi il prossimo 27 ottobre. Il trequartista delè andato sotto i ferri nella speranza di risolvere i problemi. “L’intervento è andato bene. Farò tutto il possibile per tornare in campo al più presto”, ha dichiarato l’ex calciatore di Real Madrid e Arsenal, che dovrà stare fermo circa tre. SportFace.

sportface2016 : #Basaksehir, #Ozil si è operato alla schiena: fuori tre mesi - susydigennaro : RT @napolimagazine: BASAKSEHIR - Ozil operato alla schiena, almeno 3 mesi di stop per lui - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BASAKSEHIR - Ozil operato alla schiena, almeno 3 mesi di stop per lui - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BASAKSEHIR - Ozil operato alla schiena, almeno 3 mesi di stop per lui - napolimagazine : BASAKSEHIR - Ozil operato alla schiena, almeno 3 mesi di stop per lui -