Shapovalov-Nishioka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Seoul 2022 (Di domenica 2 ottobre 2022) Yoshihito Nishioka e Denis Shapovalov si affronteranno nella finale dell’Atp 250 di Seoul. Il tennista canadese, alla sua prima finale di una stagione tutt’altro che entusiasmante, cercherà di migliorare il suo record negli atti conclusivi del circuito maggiore. Finora infatti una sola vittoria, a Stoccolma nel 2019, e da quel momento tre sconfitte su tre. Arriva all’appuntamento finale senza aver perso alcun set nel corso del torneo, battendo Munar, Albot e Brooksby. Il nipponico arriva al match della domenica per quella che sarà la sua seconda finale del 2022 dopo la sconfitta a Washington contro Kyrgios. Gran torneo per Nishioka, che ha fatto fuori anche giocatori del calibro di Evans e soprattutto Ruud. Un solo precedente tra i ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Yoshihitoe Denissi affronteranno nelladell’Atp 250 di. Il tennista canadese, alla sua primadi una stagione tutt’altro che entusiasmante, cercherà di migliorare il suo record negli atti conclusivi del circuito maggiore. Finora infatti una sola vittoria, a Stoccolma nel 2019, e da quel momento tre sconfitte su tre. Arriva all’appuntamentosenza aver perso alcun set nel corso del torneo, battendo Munar, Albot e Brooksby. Il nipponico arriva al match della domenica per quella che sarà la sua secondadeldopo la sconfitta a Washington contro Kyrgios. Gran torneo per, che ha fatto fuori anche giocatori del calibro di Evans e soprattutto Ruud. Un solo precedente tra i ...

