RISULTATI | AWS La Leggenda dei Titani 01 10 2022

(Di domenica 2 ottobre 2022) Idello Show di debutto della federazione sammarinese andato in scena Sabato a Portile (MO): AWS LadeiSabato 1° Ottobre – Portile (MO) -Andres Diamond batte Steven Strike-Mr. PdP batte Rosselfie per Squalifica-Handicap MatchGiant Warrior batte Fiesta & Siesta-Erik Wulfkar batte Shock-10-Men Battle Royale for AWS Title Shot & 10000 EuroShock vince la Battle Royale eliminando per ultimi Strike e Diamond-Campioni di Coppia del Titano AWSBlanco’s Family (El G & Alex Sheridan) (c) w/El Gordo battono AB Knight/Conte Mc Stevenson w/Daniel Romano e mantengono i Titoli-Campione Nazionale del Titano AWSApe Atomica (c) batte Rocco Garzya e mantiene il Titolo