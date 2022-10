Iran: Ong,92 morti in repressione proteste per morte Mahsa (Di domenica 2 ottobre 2022) "Almeno 92 persone sono state uccise durante la repressione delle proteste in Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini", lo afferma la Ong Ihr. Venerdì 41 persone sono state uccise dalle forze di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) "Almeno 92 persone sono state uccise durante ladelleindopo ladella giovaneAmini", lo afferma la Ong Ihr. Venerdì 41 persone sono state uccise dalle forze di ...

