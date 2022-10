Indonesia: sarebbero 125 le vittime dello Stadio di Malang (Di domenica 2 ottobre 2022) Le autorità Indonesiane hanno reso noto il bilancio delle vittime allo Stadio di Malang, sarebbero 125 i morti, come spiega il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV. Alcuni nomi, in precedenza, sarebbero stati registrati due volte per errore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Le autoritàne hanno reso noto il bilancio delleallodi125 i morti, come spiega il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV. Alcuni nomi, in precedenza,stati registrati due volte per errore. SportFace.

sportface2016 : #Indonesia: sarebbero 125 le vittime dello Stadio di #Malang - WorksInItalian : RT @GiovanniAgost20: Almeno 127 persone sono morte in seguito ad una serie di scontri al termine di una partita di calcio in Indonesia. Gli… - GiovanniAgost20 : Almeno 127 persone sono morte in seguito ad una serie di scontri al termine di una partita di calcio in Indonesia.… - chepalleblog : In Indonesia, allo stadio Kanjuruhan di Malang, dopo il 3-2 del Persebaya Surabaya, i tifosi di casa dell'Arema Fc… -