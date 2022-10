"Ho apprezzato", anche Giannini elogia Meloni. Sorpresa a In Onda (Di domenica 2 ottobre 2022) La prova che Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre si stia muovendo bene nei panni della probabile futura premier lo si nota anche dagli elogi che arrivano dall'altra parte della barricata. "Il suo è stato un silenzio che ho apprezzato, ha dimostrato di tenere presenti i giganteschi problemi di questo Paese", ha ammesso Massimo Giannini, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, sabato 1 ottobre. Ieri infatti la leader di Fratelli d'Italia ha finalmente rotto le riserve e ha partecipato a un evento pubblico, quello organizzato da Coldiretti a Milano. Persino dopo la clamorosa vittoria elettorale Meloni non ha festeggiato pubblicamente. "Questo è un cambiamento che Meloni sta provando a fare non solo dal punto di ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) La prova che Giorgiadopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre si stia muovendo bene nei panni della probabile futura premier lo si notadagli elogi che arrivano dall'altra parte della barricata. "Il suo è stato un silenzio che ho, ha dimostrato di tenere presenti i giganteschi problemi di questo Paese", ha ammesso Massimo, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a Insu La7, sabato 1 ottobre. Ieri infatti la leader di Fratelli d'Italia ha finalmente rotto le riserve e ha partecipato a un evento pubblico, quello organizzato da Coldiretti a Milano. Persino dopo la clamorosa vittoria elettoralenon ha festeggiato pubblicamente. "Questo è un cambiamento chesta provando a fare non solo dal punto di ...

