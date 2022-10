Caldo anomalo al Sud | colpo di coda dell’estate | massime fino a 30 gradi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 ottobre 2022) La perturbazione numero 9 di settembre ha abbandonato l’Italia e alle sue spalle rimonta l’alta pressione di matrice sub-tropicale verso il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro Paese. La prima settimana di ottobre, secondo Meteo.expert, sarà caratterizzata da tempo stabile e un clima diurno decisamente mite per il periodo. Temperaturein sensibile aumento nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, in lieve calo all’estremo Sud., con valori al di sopra della norma, per lo più compresi tra 22 e 28, ma con punte di 29-30su Sardegna e Sicilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.