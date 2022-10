Athos Salomé | Nostradamus moderno | predice Covid e morte della Regina | l' ultima profezia | ' Guerra nucleare'

(Di domenica 2 ottobre 2022) Si chiamama lo chiamano ''. Ha 36 anni ed è di Divinópolis , Brasile : afferma di aver predetto il, laElisabetta II e persino i numeri per ...

Si chiamama lo chiamano ' Nostradamus moderno '. Ha 36 anni ed è di Divinópolis , Brasile : afferma di aver predetto il Covid , la morte della regina Elisabetta II e persino i numeri per il ...ha affermato che nel 2012 aveva previsto una pandemia globale per l'anno 2020 e 44 giorni prima che Vladimir Putin inviasse carri armati in Ucraina,ha annunciato che era inevitabile. Più ...