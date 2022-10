Sant’Anastasia, ex canile trasformato in serra per coltivazione di cannabis (Di sabato 1 ottobre 2022) All’interno di un ex canile a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno ritrovato 14 fusti di cannabis indica, illuminati e ventilati artificialmente. In un ex canile di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, un ex canile è stato trasformato in serra per la coltivazione della cannabis. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno Leggi su 2anews (Di sabato 1 ottobre 2022) All’interno di un ex, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno ritrovato 14 fusti diindica, illuminati e ventilati artificialmente. In un exdi, in provincia di Napoli, un exè statoinper ladella. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno

