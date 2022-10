Perez: 'Peccato per quei 2 centesimi, sarà una gara critica per la Red Bull' (Di sabato 1 ottobre 2022) sarà questa la qualifica della svolta? Difficile dirlo adesso, ma intanto Sergio Perez può sorridere. Dopo una serie di gare molto dure per lui, il messicano della Red Bull ha portato a casa la prima ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022)questa la qualifica della svolta? Difficile dirlo adesso, ma intanto Sergiopuò sorridere. Dopo una serie di gare molto dure per lui, il messicano della Redha portato a casa la prima ...

autosprint : #Perez: 'Peccato per quei 2 centesimi, sarà una gara critica per la Red Bull' - NessunoJl : @LiaCapizzi @hummel1923 Tutto molto bello. Peccato che poi le aziende che hanno sfruttato questo lavoratori sono tu… - perez_hall : RT @donTonio66: 'Non essere sconvolto del peccato di tuo fratello. Se il Signore togliesse il dito dalla tua testa, faresti di peggio'. (#S… -