LIVE Sinner-Rune, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: sarà l’inizio di una nuova rivalità? (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e Holger Rune. Non ci sono precedenti tra l’azzurro classe 2001 e il danese classe 2003, la sfida di quest’oggi può essere la prima di tante, e la nascita di una rivalità per il tennis del futuro. In palio un posto in finale contro il vincente di Heusler-Musetti. Jannik Sinner, attualmente n.12 del ranking, è arrivato a quota 11 vittorie consecutive senza aver mai subito neanche una sconfitta qui a Sofia (bi-campione in carica). Il classe 2001 per tornare in top-10 ha un unico risultato a disposizione, la vittoria del torneo. Qualora l’azzurro ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale del torneo ATP 250 ditra Jannike Holger. Non ci sono precedenti tra l’azzurro classe 2001 e il danese classe 2003, la sfida di quest’oggi può essere la prima di tante, e la nascita di unaper il tennis del futuro. In palio un posto in finale contro il vincente di Heusler-Musetti. Jannik, attualmente n.12 del ranking, è arrivato a quota 11 vittorie consecutive senza aver mai subito neanche una sconfitta qui a(bi-campione in carica). Il classe 2001 per tornare in top-10 ha un unico risultato a disposizione, la vittoria del torneo. Qualora l’azzurro ...

SkySport : #ATP Sofia #Tennis Tra poco in campo #Sinner-#Vukic: la partita LIVE su #SkySport Uno #SkyTennis - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Musetti e Sinner… - 77_amx : RT @lorenzofares: Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Ore 15 c… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpSofia #Sinner e #Musetti in #semifinale dopo i 2-0 inflitti a #Struff e #Vukic. Il carr… - Paolo18030138 : RT @FiorinoLuca: Live tra poco su @SuperTennisTv per l’ultimo QF in programma a Sofia: Holger #Rune vs Ilya #Ivashka Chi vince affronta J… -