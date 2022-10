LIVE Sinner-Rune 7-5 1-1, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prende il volo il dritto in risposta di Rune, buon servizio al corpo di Jannik. 1-1 Game Rune! Ben giocata la smorzata dal classe 2003 a seguire una buona prima. 40-30 Lascia scendere troppo la palla il danese, il suo dritto finisce in rete. 40-15 ACE Rune! 30-15 Bravo Rune con il rovescio incrociato in uscita dal servizio. 15-15 SMORZATA DELICATISSIMA DI Sinner! 15-0 Servizio e dritto lungolinea per Rune. 1-0 Game Sinner! Terzo game consecutivo vinto dall’italiano. 40-15 Altra grande prima del n.12 al mondo. 30-15 ACE Sinner. 15-15 Capisce le intenzione dell’azzurro in anticipo il danese che chiude bene a rete. SECONDO SET 18:25 Alla quinta occasione del ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prende il volo il dritto in risposta di, buon servizio al corpo di Jannik. 1-1 Game! Ben giocata la smorzata dal classe 2003 a seguire una buona prima. 40-30 Lascia scendere troppo la palla il danese, il suo dritto finisce in rete. 40-15 ACE! 30-15 Bravocon il rovescio incrociato in uscita dal servizio. 15-15 SMORZATA DELICATISSIMA DI! 15-0 Servizio e dritto lungolinea per. 1-0 Game! Terzo game consecutivo vinto dall’italiano. 40-15 Altra grande prima del n.12 al mondo. 30-15 ACE. 15-15 Capisce le intenzione delin anticipo il danese che chiude bene a rete. SECONDO SET 18:25 Alla quinta occasione del ...

