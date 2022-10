Iran, un italiano è stato arrestato durante le proteste: in corso le verifiche della Farnesina (Di sabato 1 ottobre 2022) In Iran, il governo ha reso noto di aver arrestato nove cittadini stranieri coinvolti nelle manifestazioni di protesta in corso in tutto il Paese per la morte di Mahsa Amini, tra cui anche un italiano. Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022) In, il governo ha reso noto di aver arrenove cittadini stranieri coinvolti nelle manifestazioni di protesta inin tutto il Paese per la morte di Mahsa Amini, tra cui anche un

Tg3web : Una ragazza di 17 anni è l'ultima giovane vittima della feroce repressione in Iran. Nove cittadini stranieri sono s… - MediasetTgcom24 : Iran, italiano arrestato durante le proteste per la morte Mahsa Amini #italiano #mahsaamini #iran - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Una ragazza di 17 anni è l'ultima giovane vittima della feroce repressione in Iran. Nove cittadini stranieri sono stati arresta… - anacarol_ci : RT @Tg3web: Una ragazza di 17 anni è l'ultima giovane vittima della feroce repressione in Iran. Nove cittadini stranieri sono stati arresta… - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Una ragazza di 17 anni è l'ultima giovane vittima della feroce repressione in Iran. Nove cittadini stranieri sono stati arresta… -