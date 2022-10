Inter-Roma, la MOVIOLA LIVE: annullato un gol a Dzeko. Zaniolo allontana il pallone, giallo per lui (Di sabato 1 ottobre 2022) Big match a San Siro nella ottava giornata di Serie A. A Milano si sfidano Inter e Roma. Di seguito la MOVIOLA con tutti gli episodi controversi. Inter &n... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Big match a San Siro nella ottava giornata di Serie A. A Milano si sfidano. Di seguito lacon tutti gli episodi controversi.&n...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AndresCorder0s : RT @DiMarzio: . @OfficialASRoma, Paulo #dybala lascia il campo per un affaticamento al polpaccio - iamLP9 : Inter Roma 1-1 62’ -1 in classifica Chi non salta rossonero è… boh -