Highlights e gol Napoli-Torino 3-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Napoli-Torino, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona grande successo dei padroni di casa che dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alla doppietta di Zambo Anguissa che spiana la strada al sesto successo in campionato nelle prime otto partite. Prima della fine del primo tempo però c’è spazio anche per il 3-0 del solito Kvaratshkelia e del 3-1 di Sanabria. Nella ripresa gli ospiti spingono forte per riaprire il match, ma non ci riescono: Napoli in testa alla classifica a quota 20, Torino alla terza sconfitta di fila. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona grande successo dei padroni di casa che dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alla doppietta di Zambo Anguissa che spiana la strada al sesto successo in campionato nelle prime otto partite. Prima della fine del primo tempo però c’è spazio anche per il 3-0 del solito Kvaratshkelia e del 3-1 di Sanabria. Nella ripresa gli ospiti spingono forte per riaprire il match, ma non ci riescono:in testa alla classifica a quota 20,alla terza sconfitta di fila. SportFace.

sportli26181512 : Arsenal-Tottenham 3-1: video, gol e highlights: I Gunners si aggiudicano il derby di Londra e rimangono in testa al… - RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: ???? ?l??a ?sll?, oggi due gol contro il Como Women, è la miglior marcatrice del campionato assieme a Cristiana Girelli (… - Aletaglia95 : @CollarTurned_Up @psbrdx Che poi basta la semplice memoria del gol di Medel per essere scossi. Gli highlights un ul… - CollarTurned_Up : @psbrdx ieri mi è tornata in mente quella con gol di medel (“non ha tirato neskeens…”) e ho fatto l’errore di andar… - StadioSport : Video Gol Highlights Cosenza-Como 3-1: sintesi 18-09-2022: Risultato-Cosenza-Como 3-1: troppi errori condannano il… -