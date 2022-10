Giro dell’Emilia 2022 | classifica e ordine di arrivo | Enric Mas trionfa davanti a Pogacar e Pozzovivo

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022)Mas ha vinto l’edizionedel, con l’sul San Luca che ha visto lo spagnolo della Movistar staccare tutti sull’ultima salita e anticipare Tadeje Domenico. Una corsa spettacolare nel finale, con Mas che ha sfruttato una condizione davvero incredibile e adesso si candida come uno dei principali favoriti per ildi Lombardia in programma sabato.: PERCORSO E ALTIMETRIA LA CORSA – Pronti, partenza, via e subito si assiste ad un attacco che in breve tempo si tramuta nella fuga di giornata. I protagonisti sono cinque: Geoffrey Bouchard, Rick Pluimers, Johan Meens, Kobe Goossens e l’italiano Jacopo Guarnieri. Inizialmente il gruppo ...