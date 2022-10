Ginevra Lamborghini sempre più vicina a Spinalbese | scoppia davvero la passione al GF Vip?

(Di sabato 1 ottobre 2022) La vita all’interno della casa del Grande Fratellocontinua normalmente per i concorrenti e persi parla già dicon Antonino… ma la sorella di Elettra, in realtà, ha qualcuno ad aspettarla fuori la casa. Emozioni e sensazioni vengono ribaltate nella casa del Grande Fratelloe tutto diventa molto più amplificato, così come hanno rivelato negli anni tutti i concorrenti che durante il reality show hannotrovato poi l’amore della loro vita. Di anno in anno nella casa più spiata di Italia sono nate diverse storie d’amore e, a quanto pare, per molti la prossima love stori potrebbe vedere come protagonisti indiscussi proprioe Antonino ...

cippins : RT @fan_velvet: @QuiMediaset_it @GrandeFratello chiedo l’espulsione immediata di Ginevra Lamborghini Giovanni ciacci per lo schifo che vedi… - fan_velvet : @QuiMediaset_it @GrandeFratello chiedo l’espulsione immediata di Ginevra Lamborghini Giovanni ciacci per lo schifo… - wesprr : RT @garysgotjams: 'te lo meriti di essere bullizzato, te lo meriti.' - Ginevra Lamborghini Se vedo ancora un commento con scritto 'QUEEN'… - RenataMontresor : RT @regno_disoleil: Il matto è Marco ma poi: Gegia ha un fidanzato fake Ciacci strumentalizza la malattia Elenoire si innamora dal nulla c… - StudioImmobili : RT @relightmyfirex: Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo e programmi mtv. Diventa opinionista, giudice di talent e duetta con rapper. Ha… -

Non solo Gegia, Cristina Quaranta, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, in questi giorni ancheha attaccato e deriso in più occasioni Marco Bellavia . La sorella maggiore di Elettra giovedì notte ha detto: " Non lo sopporto spero esca. Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi ...La concorrente del GF Vip si è subito confidata con, sua amica all'interno della Casa , confidandole il suo stato d'animo. 'Sapete che stanotte ho sognato Antonino Sono a ...Nella puntata di giovedì 29 Settembre, Nikita ha manifestato la propria solidarietà a Giaele , continuamente attaccata dal gruppo, con un abbraccio. Il gesto non è rimasto indifferente a Ginevra , che ...Il Grande Fratello Vip 7 ha preso il via da poco, ma già sono scoppiate bufere e polemiche. Nell’ultima puntata a finire nel mirino Ginevra Lamborghini: una sua frase non è passata inosservata. GLI AR ...