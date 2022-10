Formazioni ufficiali Inter Roma: le scelte degli allenatori (Di sabato 1 ottobre 2022) Le Formazioni ufficiali di Inter Roma match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter Roma, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023. Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 22 Zaniolo, 21 Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.(3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 22 Zaniolo, 21 Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

