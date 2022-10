Como, in lista d’attesa per un intervento, dopo 11 anni arriva la chiamata: «Vuole ancora essere operata?» (Di sabato 1 ottobre 2022) «Signora è ancora interessata all’intervento?». Così l’ospedale Sant’Anna di Como chiama una paziente dopo 11 anni dalla richiesta di operazione chirurgica non urgente. A raccontare l’episodio è la stessa cittadina che dopo aver ricevuto la telefonata ed essersi non poco infuriata, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Provincia di Como. E mentre l’assessore al Welfare della regione Lombardia Letizia Moratti ordina alla sanità regionale di ridurre le liste d’attesa, l’ospedale Sant’Anna tenta di recuperare un intervento dopo 11 anni. Si tratterebbe di un’asportazione chirurgica a livello del colon che secondo le tabelle regionali non dovrebbe prevedere un’attesa superiore ai 12 mesi. La Direzione ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) «Signora èinteressata all’?». Così l’ospedale Sant’Anna dichiama una paziente11dalla richiesta di operazione chirurgica non urgente. A raccontare l’episodio è la stessa cittadina cheaver ricevuto la telefonata ed essersi non poco infuriata, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Provincia di. E mentre l’assessore al Welfare della regione Lombardia Letizia Moratti ordina alla sanità regionale di ridurre le liste, l’ospedale Sant’Anna tenta di recuperare un11. Si tratterebbe di un’asportazione chirurgica a livello del colon che secondo le tabelle regionali non dovrebbe prevedere un’attesa superiore ai 12 mesi. La Direzione ...

