Ancora sbarchi in Sicilia | l’immigrazione di massa è fuori controllo

Roma, 1 ott – Continuano senza sosta gli sbarchi sulle coste della nostra penisola, questa notte a Pozzallo, piccolo comune in provincia di Ragusa che da mesi è ostaggio dell'immigrazione di massa e incontrollata, in questo 2022 ha aumentato in modo sproporzionale la frequenza di arrivi sul territorio italiano ed europeo, sono sbarcati circa 54 immigrati, tutti maschi adulti (ad eccezione di tre donne e sette minori). L'imbarcazione è stata recuperata dalla Guardia Costiera al largo delle coste ragusane. Immigrazione fuori controllo Contemporaneamente, questa notte, la nave della Ong Louise Michel ha fatto sbarcare al molo commerciale di Lampedusa 91 immigrati, mentre il giorno prima si è verificato un ulteriore sbarco di 34 persone. Nei giorni scorsi al molo Norimberga di Messina sono ...

