Webuild, maxi contratto da 1,5 miliardi in consorzio nel Regno Unito (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Webuild torna nel Regno Unito dopo oltre 10 anni, con un contratto da 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro) di valore complessivo, da eseguire in consorzio, per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta compresa tra Amesbury e Berwick Down, vicino Stonehenge. L’aggiudicazione definitiva e la firma del contratto seguono la nomina a preferred bidder dello scorso maggio.Il contratto prevede la realizzazione di circa 13 chilometri di strada a scorrimento veloce a doppia carreggiata, incluso un tunnel di 3,3 chilometri, che andrà a sostituire la tratta che oggi taglia in due il sito Patrimonio dell’Umanità. Obiettivo del progetto è salvaguardare il sito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –torna neldopo oltre 10 anni, con unda 1,25di sterline (1,5di euro) di valore complessivo, da eseguire in, per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta compresa tra Amesbury e Berwick Down, vicino Stonehenge. L’aggiudicazione definitiva e la firma delseguono la nomina a preferred bidder dello scorso maggio.Ilprevede la realizzazione di circa 13 chilometri di strada a scorrimento veloce a doppia carreggiata, incluso un tunnel di 3,3 chilometri, che andrà a sostituire la tratta che oggi taglia in due il sito Patrimonio dell’Umanità. Obiettivo del progetto è salvaguardare il sito ...

messina_oggi : Webuild, maxi contratto da 1,5 miliardi in consorzio nel Regno UnitoROMA (ITALPRESS) - Webuild torna nel Regno Unit… - nestquotidiano : Webuild, maxi contratto da 1,5 miliardi in consorzio nel Regno Unito - IlModeratoreWeb : Webuild, maxi contratto da 1,5 miliardi in consorzio nel Regno Unito - - vivereitalia : Webuild, maxi contratto da 1,5 miliardi in consorzio nel Regno Unito - Adnkronos : Il contratto prevede la realizzazione di circa 13 chilometri di strada a scorrimento veloce a doppia carreggiata, i… -