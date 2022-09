(Di venerdì 30 settembre 2022) Carlosci ha messo quasi un intero Mondiale ad adattarsi. A fare i conti con una macchina velocissima che però, in qualche modo, lo respingeva, con il dominio della Red Bull e soprattutto con le resistenze interne all’ambiente Ferrari. “” è il termine che usa di più nella lunga intervista che concede a Diario As prima del Gp di Singapore.perché fatica farsi accettare. Lui che non accetta un ruolo di secondo piano. “Non posso essere felice, è stata una stagione con troppi alti e bassi. Posso capire che dopo le prime gare, Charles Leclerc fosse chiaramente un passo avanti sia in qualifica che nel passo gara. Ma a metà stagione sono migliorato molto. Sì, ho iniziato a entrare di più nella lotta ed è stato un po’in un certo senso, perché quando sono entrato nella lotta sembrava che ...

napolista : #Sainz: «Mi criticano se sto dietro, poi mi criticano se non lascio vincere Leclerc… così è frustrante» A Diario A… -

IlNapolista

Come è cambiato Carlospartito in Toro Rosso e arrivato in Ferrari passando da Renault e ... Quando vinci ti, quando perdi ti...". La prima volta a Monza da ferrarista come è ...VEDI ANCHE: "Troppi 5 - 6 giri per spostare una macchina": "Da nessuna parte tie umiliano tanto quanto fanno con la Ferrari" MODIFICHE NECESSARIE Per ricevere l'omologazione da ... Sainz: «Mi criticano se sto dietro, poi mi criticano se non lascio vincere Leclerc... così è frustrante» - ilNapolista Il ferrarista: "Non manca la mentalità dei tempi di Schumi. Dobbiamo solo migliorare nelc ogliere le opportunità" ...