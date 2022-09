Roma | la poliziotta no green pass Nunzia Schilirò è stata licenziata | ‘Ho difeso la Costituzione e sono stata cacciata’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Era scesa in piazza, lo aveva fatto più volte per alzare la voce e gridare tutto il suo dissenso contro il, contro quello strumento che il Governo aveva ‘ideato’ per tenere, in qualche modo, sotto controllo i contagi., ormai exdi, aveva lottato, con tutte le sue forze, contro quel certificato di avvenuta vaccinazione o di negativizzazione che serviva, fino a pochi mesi fa, per partecipare alla ‘vita sociale’: per consumare al bar, per viaggiare, per allenarsi in palestra. E ora, per quelle sue dichiarazioni fatte sul palco della manifestazione del 25 settembre dello scorso anno, laha dovuto lasciare la divisa: è. Leggi anche: ...