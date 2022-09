Roberta di Padua umiliata in rete | il pubblico non perdona | ” saresti più onesta a iscriverti ad un sito di incontri”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 30 settembre 2022) Piovono accuse pesanti per la dama di Uomini e donne,diDopo lo scontro tra Chiara e Davide a Uomini e donne che ha visto la presenza anche didi, ila casa si è schierato completamente dalla parte della Rabbi. Per molti, la giovane ex corteggiatrice aveva ragione ad L'articolo proviene da KontroKultura.