Pessime notizie per iPhone, scoperto come spiarlo anche una volta spento (Di venerdì 30 settembre 2022) Arrivano notizie tutt’altro che liete per tutti i possessori di iPhone: coloro che hanno fra le loro mani un melafonino possono essere spiati anche se il proprio dispositivo è spento, non in uso. iPhone, 30/9/2022 – Computermagazine.itGli smartphone di Cupertino sono considerati da sempre i telefoni più sicuri e inattaccabili, ma evidentemente gli hacker di ultima generazione hanno trovato il metodo per bypassare questi sistemi, intrufolandosi negli stessi. A porre sotto la lente d’ingrandimento il problema sono stati i ricercatori dell’Università di Darmstadt in Germania, che sono riusciti a forzare diversi iPhone mentre gli stessi erano appunto spenti. Il lavoro è stato spiegato nel dettaglio in un paper scientifico dal titolo “Evil Never Sleeps: When Wireless Malware Stays On After ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Arrivanotutt’altro che liete per tutti i possessori di: coloro che hanno fra le loro mani un melafonino possono essere spiatise il proprio dispositivo è, non in uso., 30/9/2022 – Computermagazine.itGli smartphone di Cupertino sono considerati da sempre i telefoni più sicuri e inattaccabili, ma evidentemente gli hacker di ultima generazione hanno trovato il metodo per bypassare questi sistemi, intrufolandosi negli stessi. A porre sotto la lente d’ingrandimento il problema sono stati i ricercatori dell’Università di Darmstadt in Germania, che sono riusciti a forzare diversimentre gli stessi erano appunto spenti. Il lavoro è stato spiegato nel dettaglio in un paper scientifico dal titolo “Evil Never Sleeps: When Wireless Malware Stays On After ...

SaveChildrenIT : 800 mila rifugiati, afghani compresi, sono stati colpiti dalle inondazioni in #Pakistan. 'Le condizioni in… - dora66arod : RT @SaveChildrenIT: 800 mila rifugiati, afghani compresi, sono stati colpiti dalle inondazioni in #Pakistan. 'Le condizioni in #Afghanistan… - Claudestar2012 : RT @SaveChildrenIT: 800 mila rifugiati, afghani compresi, sono stati colpiti dalle inondazioni in #Pakistan. 'Le condizioni in #Afghanistan… - IndiaMele : RT @SaveChildrenIT: 800 mila rifugiati, afghani compresi, sono stati colpiti dalle inondazioni in #Pakistan. 'Le condizioni in #Afghanistan… - Domenic78941661 : RT @SaveChildrenIT: 800 mila rifugiati, afghani compresi, sono stati colpiti dalle inondazioni in #Pakistan. 'Le condizioni in #Afghanistan… -