Pd, Rosy Bindi: "Il Congresso sarebbe accanimento terapeutico, il partito va sciolto" (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ex presidente dei dem è tra i firmatari di un appello per 'un nuovo cantiere' che ricostruisca la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ex presidente dei dem è tra i firmatari di un appello per 'un nuovo cantiere' che ricostruisca la ...

fattoquotidiano : Rosy Bindi: “Il Pd si sciolga, congresso è accanimento terapeutico”. Tajani: “Salvini? Faccia ciò che vuole, decide… - PiazzapulitaLA7 : ++ Io credo il PD dovrebbe avere una sorta di coraggio di scioglimento ++ Rosy Bindi, ex Presidente e fondatrice de… - LaStampa : Rosy Bindi: “Il congresso è accanimento terapeutico, i dem vadano verso lo scioglimento” - NICOLACATAR : @marioricciard18 @LaStampa @emanuelefelice2 @fabriziobarca Rinasce Rosy Bindi: «Il Pd è nato con tempi sbagliati. V… - LorisBoldrini : RT @gigi52335676: Ha detto più cose di sinistra Rosy Bindi in un minuto che i dirigenti dell'attuale PD in cinque anni -