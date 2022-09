Ostia | la 15enne violentata davanti al fidanzato Arrestati un calciatore e un boxeur

(Di venerdì 30 settembre 2022) Due giovani di 23 e 24 anni disono agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Avrebbero stuprato una ragazza di 15 anni per due volte. La prima a ottobre 2021 e un mese dopo nell’abitazione del. Che avrebbe assistito agli abusi senza difenderla. E per questo motivo è indagato anche lui. La ragazza ha alcuni problemi psichici. La polizia ha sequestrato i cellulari degli indagati. Trovando immagini che confermerebbero lo stupro. Secondo il racconto del Messaggero i due giovani sono une un. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. Il primo episodio di violenza sarebbe avvenuto in un’automobile. Il secondo, a novembre 2021, a casa del. Con il quale aveva litigato e l’incontro doveva ...

Gli investigatori, inoltre, hanno anche sequestrato il telefonino e altri oggetti personali della, tra cui quaderni e libri, per verificare il contenuto dei messaggi e le prove che ...