OnePlus 11R a dicembre: le specifiche tecniche che potrebbe presentare (Di venerdì 30 settembre 2022) A dicembre potrebbe essere presentato il OnePlus 11R, dispositivo di cui sentiremo molto parlare. Il telefono monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz e sarà alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con fino a 16GB di RAM e 256GB di storage interno (parliamo, come potete vedere, di un dispositivo molto potente, che speriamo di poterci accaparrare anche noi in qualche modo). Come riportato da 'mysmartprice.com', la fotocamera posteriore dovrebbe montare un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La parte frontale sarà scandita da un unico sensore da 16MP. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC da 100W. Il OnePlus 11R, per il resto, si presenterà come un device ...

