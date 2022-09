Neymar e il sostegno a Bolsonaro: “Disgustato da chi mi critica, non sono democratici” (Di venerdì 30 settembre 2022) Finito nel mirino delle critiche per il suo aperto appoggio a Jair Bolsonaro, Neymar non ci sta e si infuria in un post su Twitter con chi lo ha insultato per il suo sostegno all’attuale premier brasiliano che cerca domenica la rielezione: “Provo disgusto per coloro che parlano di democrazia ma poi attaccano chi ha un’opinione diversa dalla loro”. La stella del Psg è stata protagonista di un balletto su TikTok a favore del presidente conservatore e reazionario. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Finito nel mirino delle critiche per il suo aperto appoggio a Jairnon ci sta e si infuria in un post su Twitter con chi lo ha insultato per il suoall’attuale premier brasiliano che cerca domenica la rielezione: “Provo disgusto per coloro che parlano di democrazia ma poi attaccano chi ha un’opinione diversa dalla loro”. La stella del Psg è stata protagonista di un balletto su TikTok a favore del presidente conservatore e reazionario. SportFace.

