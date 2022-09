Lombardia: piatti tipici da non perdere (Di venerdì 30 settembre 2022) I piatti tipici lombardi presentano tanti sapori diversi della cucina tradizionale italiana. A partire dai risotti e arrivando alla polenta ricca di formaggi; tutti sono accomunato da un’eccezionale scelta di materie prime, che danno vita al risotto giallo e all’ossobuco, ma anche ai tortelli mantovani, ai casoncelli bergamaschi, alla polenta taragna, alla cassoeula e oltremodo anche ai gustosissimi pizzoccheri, senza tralasciare la cotoletta e il panettone. Partiamo dal risotto alla milanese, il piatto più conosciuto in tutta Italia: l’elemento portante di questa ricetta è il prezioso zafferano, oltre agli indispensabili: burro in grandi quantità e il soffritto con il midollo di bue. Secondo tradizione andrebbe servito accompagnato dall’ossobuco, diventando così un piatto unico completo e saporito. Proseguiamo con la cotoletta alla milanese, ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilombardi presentano tanti sapori diversi della cucina tradizionale italiana. A partire dai risotti e arrivando alla polenta ricca di formaggi; tutti sono accomunato da un’eccezionale scelta di materie prime, che danno vita al risotto giallo e all’ossobuco, ma anche ai tortelli mantovani, ai casoncelli bergamaschi, alla polenta taragna, alla cassoeula e oltremodo anche ai gustosissimi pizzoccheri, senza tralasciare la cotoletta e il panettone. Partiamo dal risotto alla milanese, il piatto più conosciuto in tutta Italia: l’elemento portante di questa ricetta è il prezioso zafferano, oltre agli indispensabili: burro in grandi quantità e il soffritto con il midollo di bue. Secondo tradizione andrebbe servito accompagnato dall’ossobuco, diventando così un piatto unico completo e saporito. Proseguiamo con la cotoletta alla milanese, ...

_gyomei__ : In Lombardia hanno 3 piatti tipici: cotoletta che la sa fare anche mio cugino di 3 anni, in più fritta nel burro ch… - Pirichello : @cesololinter194 Vabbè che c’entra a parte in Lombardia tutti hanno almeno 4 piatti tipici -