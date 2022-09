LIVE Musetti-Struff 0-3, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: break immediato del tennista tedesco (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 PASSANTE DI Musetti E CONTRO break REALIZZATO! 40-AD Palla del contro break per Musetti. 40-40 SI VOLA PER LA PRIMA VOLTA AI VANTAGGI! Termina in corridoio il dritto lungolinea in corsa di Struff. 40-30 DRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI Musetti! 40-15 Seconda rischiosa ma efficace del qualificato tedesco. 30-15 Risposta profonda di Musetti con il diritto. 30-0 Servizio e dritto del teutonico! 15-0 Prima esterna di Struff. 1-3 Game a zero del classe 2002 che chiude a volo. 40-0 Risposta lunga del tedesco. 30-0 Altro servizio vincente dell’azzurro. 15-0 Buona prima del tennista carrarese. 0-3 break CONFERMATO PEE ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 PASSANTE DIE CONTROREALIZZATO! 40-AD Palla del controper. 40-40 SI VOLA PER LA PRIMA VOLTA AI VANTAGGI! Termina in corridoio il dritto lungolinea in corsa di. 40-30 DRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI! 40-15 Seconda rischiosa ma efficace del qualificato. 30-15 Risposta profonda dicon il diritto. 30-0 Servizio e dritto del teutonico! 15-0 Prima esterna di. 1-3 Game a zero del classe 2002 che chiude a volo. 40-0 Risposta lunga del. 30-0 Altro servizio vincente dell’azzurro. 15-0 Buona prima delcarrarese. 0-3CONFERMATO PEE ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic Atp Sofia 2022 in DIRETTA: si parte dopo Musetti-Struff - #Sinner-Vukic #Sofia #DIRETTA: #parte - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Sofia 2022 - Lorenzo Musetti cerca la semifinale in Bulgaria e il best ranking dopo la vittoria… - solounastella : RT @lorenzofares: Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Ore 15 c… - jannik_of : RT @lorenzofares: Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Ore 15 c… - federtennis : In campo a Sofia a caccia di un posto in semifinale ?Dalle 15:00 circa LIVE su @SuperTennisTv #Musetti ?? Struff… -