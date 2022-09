(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un arresto deidella Compagnia di Benevento nella quotidiana ed incessante azione di contrasto contro la criminalità predatoria ed in particolare nei confronti degli autori di furti in abitazione. Nella serata di ieri idella Stazione di Apice sono intervenuti presso una privata abitazione di Casalduni contrada Ferrarisi, dove la proprietaria segnalava alla Centrale Operativa che era in corso un furto e che i ladri notata la sua presenza, stavano fuggendo. La prontezza nell’intervento della pattuglia nonché l’efficace utilizzo di un appositocostituito daicasaldunesi, consentiva attraverso i messaggi postati di raccogliere informazioni circa la localizzazione sul territorio di uno degli autori in fuga. Tali ...

anteprima24 : ** Ladro arrestato nel Sannio: ai Carabinieri l'aiuto del gruppo WhatsApp dei cittadini ** - TuttoSuRoma : Ladro acrobata entra dalla finestra di un albergo e rapina turisti: arrestato - CarloB30482104 : RT @rep_roma: Ladro acrobata entra dalla finestra di un albergo e rapina turisti: arrestato [aggiornamento delle 10:27] - thexeon81 : Ladro acrobata entra dalla finestra di un albergo e rapina turisti: arrestato - rep_roma : Ladro acrobata entra dalla finestra di un albergo e rapina turisti: arrestato [aggiornamento delle 10:27] -

anteprima24.it

acrobata fermato dalla polizia con l'accusa di aver compiuto due furti aggravati. Si tratta di un cittadino serbo di 45 anni. L'uomo infatti è stato identificato come il sospettato responsabile ...... accorse in viale Principe Amedeo su richiesta dei vicini, a intercettare ilin strada. Gli ... Una volta immobilizzato e disarmato, è stato condotto in questura ein flagranza con le ... Ladro arrestato nel Sannio: ai Carabinieri l'aiuto del gruppo WhatsApp dei cittadini Molotov nascosta in camera: arrestato Ladro fermato per il furto di una bici, nel suo alloggio una bottiglia incendiaria. Lui si difende: «È liquido per ...di Enzo Beretta Un uomo di 51 anni è stato arrestato lunedì perché durante un funerale nella chiesa di San Felicissimo a Ponte Pattoli, in provincia di Perugia, è entrato in sagrestia e ha tentato di ...