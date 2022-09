Il brand d’abbigliamento perfetto per l’apocalisse è qui: Spaghetti Against the Apocalypse (Di venerdì 30 settembre 2022) Dalle T-Shirt ai calzini, il tutto amalgamato con l’estetica e i colori degli anni 90, sempre conditi da una passione sfrenata per gli alieni e i mondi sconosciuti, ironia, riferimenti all’estetica cute kawaii giapponese, mischiato ad un tratto grafico volutamente imperfetto e umano contraddistinguono lo stile di “SpaghettiAgainstTheApocalypse“. “Spaghetti” nasce dall’idea di Francilla, la dinamica ideatrice del brand, che a partire dal 2021 ha deciso di dare vita ad una realtà che rispecchiasse il proprio stato d’animo: “L’idea del progetto Spaghetti Against THE Apocalypse nasce circa un anno fa dopo essermi resa conto di vivere letteralmente ormai dentro l’apocalisse – spiega la fondatrice – Ecco quindi l’idea di ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 30 settembre 2022) Dalle T-Shirt ai calzini, il tutto amalgamato con l’estetica e i colori degli anni 90, sempre conditi da una passione sfrenata per gli alieni e i mondi sconosciuti, ironia, riferimenti all’estetica cute kawaii giapponese, mischiato ad un tratto grafico volutamente ime umano contraddistinguono lo stile di “The“. “” nasce dall’idea di Francilla, la dinamica ideatrice del, che a partire dal 2021 ha deciso di dare vita ad una realtà che rispecchiasse il proprio stato d’animo: “L’idea del progettoTHEnasce circa un anno fa dopo essermi resa conto di vivere letteralmente ormai dentro– spiega la fondatrice – Ecco quindi l’idea di ...

