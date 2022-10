Germania: dalle promesse "green” al nero delle centrali a carbone (Di venerdì 30 settembre 2022) Le promesse green della ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock prima di andare al governo hanno fatto una fine ingloriosa: da verdi sono diventate nere, proprio come il carbone che oggi la Germania sta ricominciando a usare a volontà. L’obiettivo lanciato dagli ambientalisti, di cui la Baerbock è co-presidente insieme al vicencancelliere Robert Habeck, era rinunciare completamente all’elettricità derivante dal carbon fossibile entro il 2038, data ottimisticamente spostata al 2030. Ora tali ambizioni sono state messe da parte in vista dell’inverno. dalle prospettive di transizione ecologica i tedeschi si sono trovati a spalare carbone: in questo momento la loro elettricità viene per quasi un terzo dal buon vecchio combustibile fossile. E adesso i politici tedeschi si accusano a vicenda. Il ... Leggi su api.follow (Di venerdì 30 settembre 2022) Legreen della ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock prima di andare al governo hanno fatto una fine ingloriosa: da verdi sono diventate nere, proprio come ilche oggi lasta ricominciando a usare a volontà. L’obiettivo lanciato dagli ambientalisti, di cui la Baerbock è co-presidente insieme al vicencancelliere Robert Habeck, era rinunciare completamente all’elettricità derivante dal carbon fossibile entro il 2038, data ottimisticamente spostata al 2030. Ora tali ambizioni sono state messe da parte in vista dell’inverno.prospettive di transizione ecologica i tedeschi si sono trovati a spalare: in questo momento la loro elettricità viene per quasi un terzo dal buon vecchio combustibile fossile. E adesso i politici tedeschi si accusano a vicenda. Il ...

