Furti in villa all’Infernetto: ladri incastrati dal localizzatore del cellulare (Di venerdì 30 settembre 2022) Ostia – Non conosce sosta l’impegno dei poliziotti della Questura di Roma nell’attività di prevenzione e repressione di quei reati che, data la loro pervasività, hanno un significativo impatto sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido di Roma ad arrestare un 38enne olandese ma di origine cilena, un 36enne del Messico e un 28enne del Cile poiché gravemente indiziati di furto in abitazione in concorso. È stato grazie al cellulare munito di localizzatore della giovane vittima di un furto in una villa in zona Infernetto, che i poliziotti hanno rintracciato i 3 uomini all’interno di un complesso in via Eugenio Donadoni. Durante le perquisizioni nell’abitazione è stata rinvenuta la reFurtiva di parecchi Furti come borse griffate, orologi, cinture e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022) Ostia – Non conosce sosta l’impegno dei poliziotti della Questura di Roma nell’attività di prevenzione e repressione di quei reati che, data la loro pervasività, hanno un significativo impatto sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido di Roma ad arrestare un 38enne olandese ma di origine cilena, un 36enne del Messico e un 28enne del Cile poiché gravemente indiziati di furto in abitazione in concorso. È stato grazie almunito didella giovane vittima di un furto in unain zona Infernetto, che i poliziotti hanno rintracciato i 3 uomini all’interno di un complesso in via Eugenio Donadoni. Durante le perquisizioni nell’abitazione è stata rinvenuta la reva di parecchicome borse griffate, orologi, cinture e ...

ilfaroonline : Furti in villa all’Infernetto: ladri incastrati dal localizzatore del cellulare - Laura_in_cucina : Furti #Forlì, ruba materiale edile per 100mila euro e lo usa per ristrutturare la sua villa - Laura_in_cucina : Furti #Forlì, ruba materiale edile per 100mila euro e lo usa per ristrutturare la sua villa -