Crescono ancora stoccaggi gas in Italia | +30 mln m3

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano le iniezioni di gas neglini. Oggi la previsione è di circa 30 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 190 milioni di metri cubi a fronte di consumi di circa 140 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degliinsi attesta ad oltre il 90% (90,25% al 28 settembre) contro 88,25% come media Ue. Sono stabili i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, con oltre 80 milioni di metri cubi. A Melendugno, con i flussi dall’Azerbaigian via Tap, le forniture si attestano a circa 30 mln di metri cubi. I flussi fisici che arrivano a Tarvisio, da dove proviene il gas russo tramite il gasdotto che attraverso l’Ucraina, sono ...