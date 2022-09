Coppia di ucraini fermata per l'uccisione di un'anziana nella sua abitazione a Siena (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Due persone, un uomo e una donna di origini ucraine, rispettivamente di 39 e 25 anni, sono state fermate per l'omicido di Anna Maria Burrini, l'anziana di 81 anni trovata senza vita nel suo appartamento in via Largo Sassetta a Siena, lo scorso 27 settembre. La Coppia fermata dovrà rispondere di rapina aggravata e omicidio doloso. Inoltre un uomo di 23 anni, nato e residente a Siena, è stato denunciato in libertà per gli stessi reati. Questo l'esito dell'attività investigativa portata avanti per oltre 48 ore dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena e dal Pubblico Ministero, Nicola Marini, dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell'anziana 81enne all'interno della sua abitazione. Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Due persone, un uomo e una donna di origini ucraine, rispettivamente di 39 e 25 anni, sono state fermate per l'omicido di Anna Maria Burrini, l'di 81 anni trovata senza vita nel suo appartamento in via Largo Sassetta a, lo scorso 27 settembre. Ladovrà rispondere di rapina aggravata e omicidio doloso. Inoltre un uomo di 23 anni, nato e residente a, è stato denunciato in libertà per gli stessi reati. Questo l'esito dell'attività investigativa portata avanti per oltre 48 ore dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura die dal Pubblico Ministero, Nicola Marini, dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell'81enne all'interno della sua

sulsitodisimone : Coppia di ucraini fermata per l'uccisione di un'anziana nella sua abitazione a Siena - fabry_il_bomber : ????????5 Settembre: una coppia di elicotteri d'attacco e da trasporto truppe Mil Mi-24 ucraini in volo su un fiume.… - DavideTomasello : @real_fabristol @hronir @Biz_Ukraine_Mag Prima o poi faccio megathread dei miei incontri con ucraini ed ex sovietic… -