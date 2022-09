Conte difende la Meloni: «Gli avversari non si combattono tirando in ballo i padri, è fango» (Di venerdì 30 settembre 2022) Un colpo basso. Inaccettabile persino dagli avversari, Giuseppe Conte in testa, che censurano duramente l’ultimo attacco indecente subito da Giorgia Meloni a proposito delle vicende giudiziarie del padre. Che la abbandonò a un anno e con il quale la leader di FdI aveva interrotto i rapporti dall’età di 11 anni. Attacchi a Giorgia Meloni, la censura degli avversari Un nuovo tentativo di linciaggio da parte della stampa spagnola. Che questa volta si arrampica sulle vicende personali del padre per screditare la leader di FdI in corsa verso Palazzo Chigi. Accuse cavalcate con impeto militante dalla giornalista (?) Rula Jebreal. Che in un tweet ha scritto testualmente: “Il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che ha scontato una pena in una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Un colpo basso. Inaccettabile persino dagli, Giuseppein testa, che censurano duramente l’ultimo attacco indecente subito da Giorgiaa proposito delle vicende giudiziarie del padre. Che la abbandonò a un anno e con il quale la leader di FdI aveva interrotto i rapporti dall’età di 11 anni. Attacchi a Giorgia, la censura degliUn nuovo tentativo di linciaggio da parte della stampa spagnola. Che questa volta si arrampica sulle vicende personali del padre per screditare la leader di FdI in corsa verso Palazzo Chigi. Accuse cavalcate con impeto militante dalla giornalista (?) Rula Jebreal. Che in un tweet ha scritto testualmente: “Il padre diè un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che ha scontato una pena in una ...

