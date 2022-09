Caro Porro, il bonus trasporti è un abominio (Di venerdì 30 settembre 2022) Caro dott. Porro, ascolto sempre con simpatia ed interesse la sua Zuppa. Le scrivo per metterla al corrente dell’abominio (stavolta incredibilmente non per colpa della burocrazia pubblica) del bonus trasporti. La mia ex moglie ha ottenuto il bonus trasporti per nostra figlia, equivalente ad un mese di trasporto per recarsi a scuola. Viviamo in un comune a nord di Torino ed in questi giorni ci siamo attivati per poter usufruire del bonus in concomitanza del rinnovo dell’abbonamento. Ho scoperto, dopo alcune telefonate che l’unico modo per poter rinnovare l’abbonamento con il bonus è recarsi, previa prenotazioni online, a Pinerolo, ad oltre 60 km da casa nostra e decine da Torino, perdendo mezza giornata di lavoro. Nel 2022 siamo ancora ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 settembre 2022)dott., ascolto sempre con simpatia ed interesse la sua Zuppa. Le scrivo per metterla al corrente dell’(stavolta incredibilmente non per colpa della burocrazia pubblica) del. La mia ex moglie ha ottenuto ilper nostra figlia, equivalente ad un mese di trasporto per recarsi a scuola. Viviamo in un comune a nord di Torino ed in questi giorni ci siamo attivati per poter usufruire delin concomitanza del rinnovo dell’abbonamento. Ho scoperto, dopo alcune telefonate che l’unico modo per poter rinnovare l’abbonamento con ilè recarsi, previa prenotazioni online, a Pinerolo, ad oltre 60 km da casa nostra e decine da Torino, perdendo mezza giornata di lavoro. Nel 2022 siamo ancora ...

BCaroteo : @NicolaPorro Che la meloni sia colpevole o meno nn saremo nè io nè lei a deciderlo caro Porro. Ma solo l'agenda draghi - Oracolo_79 : @NicolaPorro e no caro Porro lei è una merdaccia ma hai omesso di dire( per vigliccheria ?) che la merda è il giorn… - ItaliaNewsTW : - IvanaScotti : @NicolaPorro Caro Porro voglio rispondere a Michele Teso. Devi sapere che i veri giornalisti sono solo quelli che s… - MSquilletti : @NicolaPorro Forse non era un gruppo di femministe Caro Porro -