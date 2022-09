ATP 250 SOFIA, SINNER-VUKIC: PUNTI PESANTI SULLA STRADA CHE PORTA A TORINO (Di venerdì 30 settembre 2022) Battendo Nuno Borges è andato in doppia cifra di vittorie nel torneo che forse sente più suo, perché SOFIA per Jannik SINNER rappresenta una sorta di giardino di casa. Sempre vincente, sempre sul pezzo, sempre deciso a confermarsi sul trono bulgaro, specie adesso che i due rivali più ingombranti, ossia Pablo Carreno Busta e Grigor Dimitrov, loro malgrado hanno già dovuto fare le valigie e rivolgere lo sguardo altrove. SINNER era favorito prima, lo è diventato ancora di più adesso che si ritrova per davvero ad avere pochi rivali degni di nota (classifica alla mano), a cominciare dall’australiano Aleksandar VUKIC, attuale numero 144 del mondo, che al debutto nel torneo bulgaro ha sconfitto la brutta copia di Fabio Fognini (che invece è andato avanti nel torneo di doppio con Simone Bolelli superando anche i quarti: in ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 30 settembre 2022) Battendo Nuno Borges è andato in doppia cifra di vittorie nel torneo che forse sente più suo, perchéper Jannikrappresenta una sorta di giardino di casa. Sempre vincente, sempre sul pezzo, sempre deciso a confermarsi sul trono bulgaro, specie adesso che i due rivali più ingombranti, ossia Pablo Carreno Busta e Grigor Dimitrov, loro malgrado hanno già dovuto fare le valigie e rivolgere lo sguardo altrove.era favorito prima, lo è diventato ancora di più adesso che si ritrova per davvero ad avere pochi rivali degni di nota (classifica alla mano), a cominciare dall’australiano Aleksandar, attuale numero 144 del mondo, che al debutto nel torneo bulgaro ha sconfitto la brutta copia di Fabio Fognini (che invece è andato avanti nel torneo di doppio con Simone Bolelli superando anche i quarti: in ...

