Alunni con DSA, negli ultimi due anni scolastici sono stati 645.226. Tutti i dati del Ministero (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione pubblica i dati relativi agli Alunni con DSA, disturbi specifici di apprendimento. Nel focus vengono riportati i dati, raccolti dal Ministero dell’Istruzione con le Rilevazioni sulle scuole – dati generali, relativi agli Alunni con DSA frequentanti le scuole italiane statali e non statali negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Ildell'Istruzione pubblica irelativi aglicon DSA, disturbi specifici di apprendimento. Nel focus vengono riportati i, raccolti daldell’Istruzione con le Rilevazioni sulle scuole –generali, relativi aglicon DSA frequentanti le scuole italiane statali e non statali2019/2020 e 2020/2021. L'articolo .

SBaronceli : RT @beppa39: Gli alunni vengono bocciati dopo non ricordo quanti giorni di assenza; i dipendenti licenziati, anche se assenti per gravi mal… - vrosejo : il mio prof di tedesco al liceo veniva a lavoro con l'autobus insieme a noi alunni e scroccava passaggi dagli altri… - Angelapalmas2 : RT @linda_biagini90: @pierspollon Qui sembri molto un prof universitario, uno di qll fighi, simpatici, empatici ed amichevoli. Di qll che i… - Mati49346368 : #scuola prov #Bari stamattina distribuisce #mascherine ad alunni e gliele fa indossare con motivazione 'i casi stan… - EuromedCarrefou : RT @ErasmusPlusInd: ?????????????????? ???????????? per il ?????????????????? #TCA organizzato da @sepiegob per #progetti #Erasmusplus con #mobilità di lungo perio… -