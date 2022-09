Una vita anticipazioni: Rodrigo andrà via da Acacias 38 lasciando che Valeria resti con David? (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo lo svenimento di Rodrigo e il suo malessere, Valeria sembra aver preso una decisione. Non può permettere che suo marito soffra ancora, deve rinunciare ai piani che aveva fatto con David. Ma succederà davvero? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 settembre 2022. Questo mese su Canale 5 si chiuderà con la seconda parte dell’episodio 1459 di Acacias 38. Ci avviciniamo ormai al gran finale e mancano davvero pochissime puntate al termine della soap spagnola così tanto amata e vista su Canale 5. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Felipe sospetta che Dori gli nasconda qualcosa e chiede spiegazioni per la reazione poco entusiasta di lei all’annuncio del loro fidanzamento. La donna nega tutto, ma poco dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo lo svenimento die il suo malessere,sembra aver preso una decisione. Non può permettere che suo marito soffra ancora, deve rinunciare ai piani che aveva fatto con. Ma succederà davvero? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 settembre 2022. Questo mese su Canale 5 si chiuderà con la seconda parte dell’episodio 1459 di38. Ci avviciniamo ormai al gran finale e mancano davvero pochissime puntate al termine della soap spagnola così tanto amata e vista su Canale 5. Come avrete visto in questi ultimi episodi, Felipe sospetta che Dori gli nasconda qualcosa e chiede spiegazioni per la reazione poco entusiasta di lei all’annuncio del loro fidanzamento. La donna nega tutto, ma poco dopo ...

mannocchia : Una sola cosa avrebbe dovuto dare vita alla piazza, come alla campagna elettorale del Pd: la lotta alla disuguaglia… - AndreaBocelli : Sarò a #Roma, domenica 2 ottobre alle 20, onorato di poter prestare la mia voce a una preghiera cantata, partecipan… - beppe_grillo : La settimana lavorativa di quattro giorni è un toccasana per i lavoratori, le aziende, la società e può anche esser… - GreBrown_ : RT @SirDistruggere: Lucarelli in tendenza perché una tizia(che da anni fomenta la magrezza e usa 'anoressica' come complimento),ha detto ch… - mcanducci : @insopportabile @vincos @stefanoepifani Una vera e propria 'vita aumentata' ?? -