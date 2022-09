Spezia, primo processo per i calciatori nigeriani (Di giovedì 29 settembre 2022) É iniziato il processo agli ex dirigenti dello Spezia, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Si è tenuta questa mattina la prima udienza del processo che vede coinvolte quattro persone, tra cui due ex dirigenti dello Spezia, imputate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due dirigenti sono Luigi Micheli, ex amministratore delegato della società e Claudio Vinazzani, ex responsabile del settore giovanile. Secondo l’accusa dal 2013 al 2017 sono colpevoli di aver creato un sistema per aggirare le leggi sull’immigrazione per portare in Italia 13 minorenni nigeriani in Italia, successivamente alcuni diventati calciatori professionisti, come Okereke e Sadiq (coinvolti, ma non indagati nelle indagini). Vinazzani, secondo l’accusa, era la persona ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) É iniziato ilagli ex dirigenti dello, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Si è tenuta questa mattina la prima udienza delche vede coinvolte quattro persone, tra cui due ex dirigenti dello, imputate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due dirigenti sono Luigi Micheli, ex amministratore delegato della società e Claudio Vinazzani, ex responsabile del settore giovanile. Secondo l’accusa dal 2013 al 2017 sono colpevoli di aver creato un sistema per aggirare le leggi sull’immigrazione per portare in Italia 13 minorenniin Italia, successivamente alcuni diventatiprofessionisti, come Okereke e Sadiq (coinvolti, ma non indagati nelle indagini). Vinazzani, secondo l’accusa, era la persona ...

whitenoisedept_ : Studenti e zainetti. Foglie morte a bordo strada. Il primo pianto dopo dieci mesi di terapia. Il cielo su La Spezia… - missionaryshin : @zero_hourMC Però ci sono due cose che non mi tornano se fosse solo per uno scopo di lucro: 1- il dj set lo annunci… - sportface2016 : #Spezia, primo processo su calciatori nigeriani: due ex dirigenti in aula - VittorioCampa : Diamo una chance a Cancellieri dal primo minuto oppure prova Pedro falso nove. Con 5 cambi se le cose non vanno puo… - LazioSpace : Oggi Manuel #Lazzari effettuerà un provino decisivo per capire se potrà essere a disposizione di #Sarri domenica co… -