PSG, uomo detenuto in Qatar: Nasser Al-Khelaifi sotto indagine (Di giovedì 29 settembre 2022) Accuse ai danni di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain. Come riportato dal quotidiano francese Liberation, infatti, un imprenditore (tale Tayeb B), dopo aver ricevuto importanti offerte dalle autorità del Qatar si ritrova detenuto per diversi mesi senza spiegazioni valide. L'uomo ad inizio 2020 sarebbe stato fermato a Doha e liberato dopo una dura detenzione solamente "dopo aver consegnato i documenti agli avvocati di Al-Khelaifi". In questo materiale ci sarebbero appunto anche delle chiavette USB. Queste sarebbero prove potenziali di corruzione a proposito dell'assegnazione dei Mondiali 2022 e di altre manovre poco chiare da parte dell'ECA, l'Associazione dei Club Europei. A questo punto la palla passa alla polizia transalpina, che dovrà fare chiarezza su una ...

