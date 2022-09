Pio e Amedeo quanto guadagnano: patrimonio da capogiro (Di giovedì 29 settembre 2022) Quali sono i guadagni ottenuti dal popolare duo comico della tv italiana tra conquiste in prima serata e cachet quanto guadagnano Pio e Amedeo? Probabilmente, al momento, sono loro i comici più pagati sul piccolo schermo. Ormai il duo pugliese è una presenza fissa in tv, partendo dai loro programmi finendo alle ospitate in altri show televisivi, come Amici di Maria De Filippi. Mediaset ha nuovamente dato fiducia ai due comici concedendo la prima serata di Canale 5 a Emigratis, Il ritorno, che ha preso inizio con la prima puntata mercoledì 28 settembre 2022. Proprio con Emigratis, Pio e Amedeo riuscirono a raggiungere il successo diversi anni fa. Col tempo, grazie alla loro spiccata ironia, hanno conquistato il cuore del pubblico. Sebbene siano sempre alla ricerca di soldi e regali, quando si recano dai personaggi ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di giovedì 29 settembre 2022) Quali sono i guadagni ottenuti dal popolare duo comico della tv italiana tra conquiste in prima serata e cachetPio e? Probabilmente, al momento, sono loro i comici più pagati sul piccolo schermo. Ormai il duo pugliese è una presenza fissa in tv, partendo dai loro programmi finendo alle ospitate in altri show televisivi, come Amici di Maria De Filippi. Mediaset ha nuovamente dato fiducia ai due comici concedendo la prima serata di Canale 5 a Emigratis, Il ritorno, che ha preso inizio con la prima puntata mercoledì 28 settembre 2022. Proprio con Emigratis, Pio eriuscirono a raggiungere il successo diversi anni fa. Col tempo, grazie alla loro spiccata ironia, hanno conquistato il cuore del pubblico. Sebbene siano sempre alla ricerca di soldi e regali, quando si recano dai personaggi ...

